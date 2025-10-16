В Курской области в результате удара дрона по автомобилю пострадал мужчина

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Беловском районе Курской области мужчину ранило в результате атаки БПЛА на автомобиль, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"По предварительной информации, сегодня вечером вражеский дрон атаковал легковой автомобиль между селом Макрушино и поселком Рулитино Беловского района. В результате атаки пострадал 42-летний мужчина", - написал он в Telegram.

Пострадавший доставлен в больницу.