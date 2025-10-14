Женщина пострадала при атаке дрона на автомобиль в Курской области

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о пострадавшей в результате атаки украинского дрона на автомобиль.

"Накануне вражеский дрон атаковал движущийся автомобиль на участке трассы Рыльск-Льгов. В результате удара пострадала 45-летняя женщина, которая не сразу обратилась за медпомощью: у неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.