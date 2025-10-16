В Госдуму внесли законопроект о введении понятия "рисопригодных земель"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым внесла в парламент законопроект № 1043299-8, который устанавливает правовую основу для учета мелиорированных земель и вводит понятие "рисопригодных земель" как их разновидности.

В июле аналогичный законопроект № 960959-8 вносил в палату депутат Андрей Аникеев, однако позже отозвал его. Новая версия подготовлена тем же автором, но уже в соавторстве с рядом депутатов, курирующих аграрную сферу.

В пояснительной записке к документу напоминается, что сейчас нет четкого механизма учета мелиорированных земель: статья о кадастре утратила силу в 2008 году, а регламенты Минсельхоза касаются только выдачи справок, а не сбора данных.

Законопроект вводит в закон "О мелиорации земель" новую статью, которая определяет порядок учета мелиорированных земель - сбор данных об их площади, расположении, состоянии, а также гидрологических, технических и других характеристиках. Планируется, что учет будут вести Минсельхоз и региональные органы власти, отвечающие за мелиорацию, на основе сведений от собственников участков, землеустроительной документации, результатов мониторинга и информации от организаций, которые эксплуатируют мелиоративные системы и гидротехнические сооружения.

Порядок ведения учета, форма и состав данных, а также правила формирования реестра определяются Минсельхозом. Реестр может вестись через Единую федеральную информационную систему о сельхозземлях.

Кроме того, в закон "О мелиорации земель" вводится понятие "мелиорированные рисопригодные земли" - разновидность мелиорированных земель, расположенных в регионах с природно-климатическими условиями, подходящими для выращивания риса.

Законопроект также вносит уточнения в Земельный кодекс и закон о плодородии, распространяя на мелиорированные земли статус сельхозугодий и устанавливая требование соблюдать на рисопригодных землях севооборот для сохранения плодородия.

В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2026 года.