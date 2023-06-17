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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Минсельхоз и "РусГидро" отработают взаимодействие в сфере мелиорации в Краснодарском крае

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ и ПАО "РусГидро" намерены расширить сотрудничество в сфере мелиорации. Механизм взаимодействия будет отработан на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, где в апреле прошлого года произошла авария, которая привела к сокращению сбора риса.

Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Оно нацелено на "развитие долгосрочного, эффективного сотрудничества и координации действий по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в ведении Минсельхоза и в собственности ПАО "РусГидро", говорится в пресс-релизе министерства.

Соглашение позволит оперативно взаимодействовать по вопросам безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, а также эффективно решать возникающие при сотрудничестве вопросы. "Пилотным проектом взаимодействия станет Федоровский гидроузел в Краснодарском крае", - уточняет Минсельхоз.

В апреле прошлого года на этом гидроузле произошла авария, которая привела к снижению производства риса до 797,6 тыс. тонн с 1,076 млн тонн в 2021 году. Это стало первым показателем ниже 1 млн тонн за последние годы. Краснодарский край является основным рисоводческим регионом РФ.

Соглашение также предусматривает обмен информацией и опытом по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, используемых для целей гидроэнергетики и мелиорации.

Как считает министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, на которого ссылается пресс-служба, полученный в результате сотрудничества опыт поможет в реализации будущих проектов, а также положительно скажется на развитии российского мелиоративного комплекса в целом.

В настоящее время в РФ реализуется госпрограмма по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса в АПК (госпрограмма "Земля").

В прошлом году на реконструкцию и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса, износ основных фондов которого составляет 67,7%, было направлено около 6 млрд рублей. Это позволило завершить реконструкцию 19 объектов в 9 регионах и провести капитальный ремонт 22 отдельных объектов. Их ввод позволил предотвратить выбытие из оборота почти 60 тыс. га сельхозугодий. В текущем году на эти цели запланировано 10 млрд рублей. В 2024 году в этой сфере намечено ввести 11 объектов и таким образом предотвратить выбытие из оборота 171,5 тыс. га сельхоззмель.

Дмитрий Патрушев Краснодарский край Минсельхоз РусГидро
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