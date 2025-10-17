Песков подчеркнул, что Путин предельно ясно изложил Трампу позицию по "Томагавкам"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе прошедшего в четверг вечером телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подробно изложил российскую позицию, касающуюся возможных поставок Украине ракет "Томагавк", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным. Это не должно вызывать сомнений", - заявил Песков в пятницу журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, касающийся того, сократил ли угрозу поставок "Томагавков" на Украину телефонный разговор Путина и Трампа, Песков сказал: "Наверное, это нужно спрашивать наших американских визави".

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что администрация обсуждает возможность поставок ракет "Томагавк" другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, но окончательное решение остается за Трампом. Впоследствии СМИ сообщали, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил, среди прочего, вопрос передачи Киеву ракет "Томагавк".