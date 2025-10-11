Трамп и Зеленский обсудили по телефону возможность поставок ракет Tomahawk Киеву

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил, среди прочего, вопрос передачи Киеву ракет Tomahawk, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

"Они обсудили возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk", - говорится в сообщении.

При этом источник отметил, что окончательного решения по этому вопросу принято не было. Разговор продлился около 30 минут.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация обсуждает возможность поставок Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, но окончательное решение остается за Трампом.

Позже Трамп заверил, что при принятии решений по Украине, в частности, о передаче вооружений Киеву, стремится избежать эскалации конфликта.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что возможные поставки США Tomahawk Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в российско-американских отношениях.