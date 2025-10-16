Путин предостерег Трампа от передачи США Tomahawk

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk нанесет существенный ущерб отношениям двух стран, не говоря уже о перспективах урегулирования на Украине, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Затрагивалась и проблематика возможных поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Владимир Путин повторил свой тезис о том, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования", - сказал Ушаков.

"Трамп упомянул, что завтра встречается с Зеленским, и сказал также, что в ходе контакта с Зеленским, естественно, учтет соображения, которые были высказаны президентом России в ходе сегодняшнего телефонного разговора", - добавил помощник Путина.

Трамп 17 октября примет в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Сообщалось, что они могут обсудить передачу украине этих ракет. После разговора с Путиным Трамп пообещал, что расскажет об этой беседе на следующей день Зеленскому.