Более 1 тыс. жалоб поступило в Минцифры на УК, не дающие выбрать интернет-провайдера в доме

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Более 1 тыс. раз жильцы многоквартирных домов пожаловались на свои управляющие компании, которые отказывают им в выборе интернет-провайдеров, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

"На проблемы с подключением интернета в многоквартирном доме при помощи обновленной формы, которая заработала 2 октября, уже пожаловались более 1 тысячи раз", - информирует пресс-служба.

По данным Минцифры, все заявки обрабатывают сотрудники министерства.

"При наличии полного комплекта документов, представляемых гражданами, они направляются в органы прокуратуры. Если чего-то не хватает, гражданам направляются соответствующие разъяснения о порядке действий", - пояснили в Минцифры.

Там уточнили, что срок рассмотрения зависит от типа проблемы и составляет до 30 дней; следить за статусом обработки можно в личном кабинете на "Госуслугах" или по электронной почте.

"Несмотря на принятый ранее закон о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные дома, проблемы по-прежнему остаются. Минцифры считает, что каждому такому случаю должна быть дана соответствующая оценка", - отметили в пресс-службе министерства.

Минцифры в начале октября сообщило, что на портале "Госуслуг" открыта форма для направления жалоб на управляющие компании, которые отказывают жильцам многоквартирных домов в выборе интернет-провайдеров.

В апреле 2024 года вступил в силу закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома, а также был принят ряд подзаконных актов. Эти меры были призваны дать возможность гражданам самим выбирать себе подходящего оператора связи, прекратить практику, когда управляющие компании ограничивают провайдерам доступ к домовой инфраструктуре, стимулировать конкуренцию на телеком-рынке.