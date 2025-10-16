Поиск

Проект о штрафах для УК, мешающих подключению к сетям связи, прошел I чтение

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность управляющих компаний за нарушение порядка доступа операторов связи к общему имуществу в многоквартирных домах.

Документ (№ 946629-8) был внесен в парламент в июне группой сенаторов.

Согласно действующему законодательству (ст. 9.1 КоАП), к административной ответственности можно привлечь управляющие компании, которые препятствуют подключению к электрическим, газовым и иным инженерным сетям. Предлагается распространить эту норму на монтаж, эксплуатацию и демонтаж сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме.

Авторы инициативы напоминают, что в апреле 2024 г. был принят закон (N67-ФЗ), который установил единые правила доступа операторов связи к общему имуществу в многоквартирных домах. При этом, несмотря на последующее принятие постановления правительства с подробным регламентом взаимодействия, управляющие организации продолжают нарушать эти требования - отказываются расторгать старые договоры, навязывают новые условия и ограничивают доступ в дома, что создает препятствия для конкуренции на рынке связи.

В случае принятия закона нарушение порядка взаимодействия с операторами связи будет караться штрафом: для должностных лиц - от 10 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Повторное нарушение - штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей либо дисквалификация до 3 лет для должностных лиц и штраф от 600 тыс. до 1 млн рублей - для юридических.

Правительство РФ в официальном отзыве законопроект концептуально поддержало.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Срок представления поправок ко второму чтению - до 14 ноября.

