На "Госуслугах" появился сервис для жалоб на УК, которая не дает выбрать интернет-провайдера в доме

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ запустило на Едином портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги") форму для направления жалоб на управляющие компании, которые отказывают жильцам многоквартирных домов в выборе интернет-провайдеров, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Если управляющая компания не даёт жильцам дома выбрать провайдера, пожаловаться на это теперь можно на "Госуслугах". Удобную форму на Платформе обратной связи запустило Минцифры", - говорится в сообщении.

По информации министерства, с помощью новой формы можно направить обращение, прикрепив документы, относящиеся к проблеме. "Например, заявления, переписку с управляющей компанией, ответы ведомств и организаций. Получив полный комплект документов, Минцифры перенаправит их в органы прокуратуры", - уточнили в пресс-службе.

Срок рассмотрения зависит от типа проблемы и составляет до 30 дней, а следить за статусом обработки можно в личном кабинете на "Госуслугах" или по электронной почте.

"Минцифры подготовит ответ, а вы сможете оценить результат", - пообещали в министерстве.

Ведомство напомнило, что в апреле 2024 года вступил в силу закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома, а также был принят ряд подзаконных актов. Эти меры были призваны решить ряд задач: дать возможность гражданам самим выбирать себе подходящего оператора связи, прекратить практику, когда управляющие компании ограничивают провайдерам доступ к домовой инфраструктуре, стимулировать конкуренцию на телеком-рынке.

"Несмотря на принятый закон, проблемы с доступом операторов связи в многоквартирные дома по-прежнему остаются. Минцифры считает, что каждому такому случаю должна быть дана соответствующая оценка. Какую меру применить в конкретной ситуации, определит прокурор", - отметили в министерстве.