"Азимут" запросил допуски к рейсам из закрытого аэропорта Ростова-на-Дону

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" запросила у Росавиации допуски к рейсам по ряду направлений из аэропорта Ростова-на-Дону, который закрыт из соображений безопасности с начала 2022 года.

Допуски запрошены к регулярным рейсам в Актобе и Атырау (Казахстан), Джидду и Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Андижан (Узбекистан), а также по маршрутам Сочи - Дубай - Ростов-на-Дону и Сочи - Самарканд - Ростов-на-Дону, сказано в материалах к предстоящему заседанию межведомственной комиссии при Минтрансе. Кроме того, "Азимут" претендует на допуски к чартерным рейсам Минводы - Дубай - Ростов-на-Дону, Минводы - Самарканд - Ростов-на-Дону и другие.

До приостановки деятельности в феврале 2022 года ростовский аэропорт "Платов" был базовым для "Азимута". Помимо него по требованиям безопасности были закрыты аэропорты в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, с июля этого года - Геленджика.

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в начале сентября анонсировал открытие в скором времени и других авиатерминалов. 11 сентября заработал аэропорт в Краснодаре, который является еще одной южной базой для "Азимута".

Допуск на выполнение полета по международному маршруту является подтверждением права авиакомпании на перевозку. При этом воспользоваться таким правом она может только после выполнения ряда дополнительных условий, среди которых - получение разрешений Росавиации и уполномоченных властей иностранного государства на выполнение полетов по договорному маршруту.