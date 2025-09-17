Поиск

Аэропорт Краснодара после трехлетнего перерыва принял первый рейс

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара обслужил первый после более чем трехлетнего перерыва пассажирский рейс, передает корреспондент "Интерфакса" из аэропорта.

По данным портала Flightradar24, рейс из Москвы (аэропорт "Шереметьево") выполнила авиакомпания "Аэрофлот". Airbus A321 вылетел из столицы в 6:55. Время в пути составило более 3 часов.

Как сообщает телеграм-канал авиакомпании, первый рейс SU1256 из Москвы в Краснодар вылетел по расписанию с почти 100%-й загрузкой.

Минтранс 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара получил разрешение возобновить работу. Гражданские рейсы возможны ежедневно с 09:00 до 19:00, но не более пяти взлетно-посадочных операций в час.

Из соображений безопасности в феврале 2022 года были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре , Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, с июля этого года - Геленджика.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входит в группу "Аэродинамика". До введения ограничений он принимал рейсы "Аэрофлота" , "Победы", "России", S7, "ЮТэйр", "Якутии", "Азимута" и других авиакомпаний. По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта Краснодара достиг рекордных 5 млн пассажиров (рост к уровню 2020 года в 1,6 раза, "доковидного" 2019 года - на 7,7%).

