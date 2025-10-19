Минобороны РФ сообщило о семи сбитых дронах ВСУ над Белгородской областью

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, они были сбиты дежурными средствами ПВО в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени.

Ранее в Минобороны сообщали, что с 11:00 до 14:00 над Белгородской областью также были уничтожены семь дронов ВСУ.

Между тем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что над регионом за сутки, с 07:00 18 октября по 07:00 19 октября были ликвидированы 42 украинских беспилотника.