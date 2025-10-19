Более 40 БПЛА уничтожено за сутки над Белгородской областью

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Более четырех десятков украинских беспилотников ликвидировано за сутки подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан" над Белгородской областью, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

"С 07:00 18 октября по 07:00 19 октября ликвидированы 42 беспилотника", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Так, из общего числа сбитых БПЛА, 28 беспилотников были уничтожены силами "Орлан". Из них 14 дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Белгородском районе, три - в Валуйском округе, два - в Волоконовском районе, а также по одному дрону в Грайворонском округе и Краснояружском районе.

Кроме того, пять дронов были сбиты из стрелкового оружия в следующих районах: по одному в Борисовском районе, Валуйском и Шебекинском округах. Еще два - в Грайворонском округе.

Совместными усилиями подразделения "Орлан" и бойцов самообороны также были подавлены два дрона в Шебекинском округе.

Подразделения "БАРС-Белгород" ликвидировали 14 беспилотников, из которых 11 дронов были подавлены РЭБ в Шебекинском округе, а три дрона - в Краснояружском районе.

Гладков отметил, что все уничтоженные аппараты относятся к типу FPV-дронов.