В Минздраве заявили о наличии полугодового запаса жизненно важных лекарств

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В России сформирован запас жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на шесть месяцев, сообщил в Совете Федерации замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.

"Сегодня мы видим по подавляющему большинству препаратов, относящихся к жизненно важным, запасы, которые примерно равны полугоду", - сказал он.

По его словам, с начала специальной военной операции (СВО) в стране активно следят за доступностью жизненно важных лекарств "с использованием аналитической витрины, разработанной координационным центром правительства, которая оценивает все элементы доступности лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП на всех участках дистрибьютерской цепи - это и производство, и ввоз в РФ, наличие препаратов на складе оптовиков, в медицинских организациях и в аптеках".

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили, что министерство провело комиссию по формированию перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, на которой было рекомендовано включить в него еще ряд лекарств, в том числе онкопрепараты.

Минздрав Сергей Глаголев
