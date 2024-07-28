Российские лекарства получат приоритет при включении в перечень жизненно важных препаратов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правительство России актуализировало правила формирования перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с целью стабилизировать обеспечение медикаментов в условиях санкций, сообщается на сайте кабинета министров.

"Российские лекарства, а также лекарства, производство которых локализовано в России, получат приоритет при включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и перечень дорогостоящих лекарственных препаратов. Постановление, изменяющее правила формирования этих перечней, подписано", - говорится в сообщении.

Актуализированные правила предполагают новый подход к комплексной оценке лекарственного препарата, представленного для включения в перечни. В случае если комиссия Минздрава отклонит заявку производителя, тот сможет представить доработанное исследование, содержащее более подробную информацию о характеристиках препарата. Это изменение будет стимулировать компании представлять более полные и качественные исследования своей продукции, полагают в правительстве.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП - более 820 медикаментов.