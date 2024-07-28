Поиск

Российские лекарства получат приоритет при включении в перечень жизненно важных препаратов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правительство России актуализировало правила формирования перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с целью стабилизировать обеспечение медикаментов в условиях санкций, сообщается на сайте кабинета министров.

"Российские лекарства, а также лекарства, производство которых локализовано в России, получат приоритет при включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и перечень дорогостоящих лекарственных препаратов. Постановление, изменяющее правила формирования этих перечней, подписано", - говорится в сообщении.

Актуализированные правила предполагают новый подход к комплексной оценке лекарственного препарата, представленного для включения в перечни. В случае если комиссия Минздрава отклонит заявку производителя, тот сможет представить доработанное исследование, содержащее более подробную информацию о характеристиках препарата. Это изменение будет стимулировать компании представлять более полные и качественные исследования своей продукции, полагают в правительстве.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП - более 820 медикаментов.

Правительство РФ Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роспотребнадзор отметил снижение числа острых случаев гепатита В, С и D

Военная операция на Украине

В результате атаки беспилотника загорелась нефтебаза в Курской области

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении семи дронов ВСУ над двумя российскими регионами

Пожар на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован

Что произошло за день: суббота, 27 июля

Жертвами тайфуна "Гаеми" на Филиппинах и Тайване стали 25 человек

Жертвами тайфуна "Гаеми" на Филиппинах и Тайване стали 25 человек

Путин подписал указ о проведении в День ВМФ 28 июля парада в Петербурге

Три сотни машин ожидают досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи

Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области

Один человек погиб в Херсонской области в результате обстрелов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });