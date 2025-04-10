Правительство РФ упростило регистрацию предельных цен на важнейшие лекарства

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство России упростило и ускорило процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

"Принятое решение позволит быстрее выводить препараты на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. Изменения внесены в правила госрегулирования цен на медикаменты, включённые в перечень ЖНВЛП", - сообщает российское правительство на своем сайте в четверг.

Отмечается, что подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановление предполагает сокращение срока предоставления государственной услуги по регистрации (перерегистрации) предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, с 60 до 40 рабочих дней, уменьшение количества предоставляемых для этого документов, а также закрепляет возможность получения услуги в электронном виде, в том числе с помощью единого портала Госуслуг.

Правительство напоминает, что цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие лекарства применяются при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.