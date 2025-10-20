Росздравнадзор отметил рост числа обращений об обеспечении лекарствами

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Количество обращений граждан по вопросам обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в 2025 году увеличилось на 18% к 2024 году, сообщила в Совете Федерации замглавы Росздравнадзора Елена Шешко.

"К сожалению, необходимо сказать, что имеется рост по сравнению с 2024 годом по вопросам лекарственного обеспечения. В целом, это порядка 18% у нас рост этих обращений граждан", - сказала она.

По ее словам, в 2025 году в территориальные органы и в центральный аппарат Росздравнадзора поступило почти 36 тысяч обращений граждан по вопросам обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Это четверть от всех жалоб, которые поступают на оказание медицинской помощи в России.

Более 63% таких обращений - об отсутствии необходимых препаратов в аптечных организациях; 2% - об отказах в выписке рецептов; более 2% - о длительном отсроченном обеспечении, сказано в презентации Шешко.

Помимо этого, за девять месяцев 2025 году на 19% увеличилось число обращений об отсутствии лекарственных препаратов и на 9% - об отказе в выписке льготного рецепта по сравнению с тем же периодом 2024 года, отмечается в презентации.

Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил, что в России сформирован запас жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на шесть месяцев.