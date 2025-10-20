Поиск

Работа цеха готовой продукции приостановлена в Бурятии после массового отравления

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Реализация более 6 тонн продукции ООО "Восток" приостановлена в Бурятии, само производство временно закрыто, сообщает региональный Роспотребнадзор.

"В цехе готовой продукции ООО "Восток" были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в связи с чем была приостановлена деятельность объекта. Приостановлена также реализация готовой кулинарной продукции, произведенной в цехе и находящейся в торговой сети, в объеме 6,4 тонн", - говорится в сообщении.

На предприятии ежедневно изготавливалась продукция 227 наименований общим весом 2,5 тонны, которая распределялась по торговым точкам сети "Николаевский".

В настоящее время проводятся лабораторные исследования 385 проб из объектов внешней среды (пищевые продукты, вода, смывы, дезинфицирующие средства), отобранные на предприятии и торговой сети.

В рамках взаимодействия управление Роспотребнадзора направило запросы в ООО "Внешторг-ДВ" (Приморский край), ООО "Брянский бройлер" (Брянская область), а также в управления Роспотребнадзора других регионов.

Как сообщалось, по данным на понедельник, зарегистрировано 89 случаев заболевания, из них 11 сальмонеллеза, среди пострадавших 49 детей. Всего госпитализированы 55 человек, из них 34 ребенка в республиканскую инфекционную больницу, состояние пострадавших стабильное. Один человек в реанимации.

Предварительно установлено, что все заболевшие употребляли готовую пищевую продукцию производства местной компании "Восток", приобретенную в различных магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ.

В рамках расследования задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Роспотребнадзор Улан-Удэ Бурятия
