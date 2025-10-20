В Бурятии после массового отравления задержана заведующая цехом

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Бурятии по делу о массовом отравлении готовой едой задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции, ей предъявлено обвинение, сообщило региональное управление СКР.

Ей вменили производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК).

По последним данным, отравились 89 человек, в том числе 49 детей. У 11 из них диагностирован сальмонеллез. Всего госпитализированы 55 человек, в том числе 34 ребенка. Один из пострадавших находится в реанимации.

Предварительно установлено, что все заболевшие ели продукты, произведенные местной компанией "Восток" и купленные в Улан-Удэ в магазинах сети "Николаевский".

Следствие продолжает устанавливать полную картину случившегося, допрашивает свидетелей, изымает документы и образцы продукции для экспертиз.