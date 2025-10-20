Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Кремле слушают заявления американской стороны о возможной передаче Украине ракет Tomahawk и ведут контакты на экспертном уровне для обмена позиций с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На этот счет не может быть каких-то официальных уведомлений. Мы слышим, слушаем заявления на этот счет, так и ориентируемся", - сказал он.

Он добавил, что также есть контакты и на рабочем, экспертном уровне, где есть возможность "обмениваться позициями".

Так Песков ответил на вопрос, получила ли Россия от США подтверждение того, что Вашингтон пока не будет поставлять Киеву ракеты Tomahawk, или Москва ориентируется на публичные заявления президента США Дональда Трампа и публикации американских СМИ.