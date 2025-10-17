Поиск

Трамп заявил, что Путину "не понравилась" идея поставки ракет Tomahawk Киеву

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным затрагивалась тема ракет Tomahawk, Путину не понравилась идея поставок этого оружия Украине.

"Я в самом деле сказал: "Вы не возражаете, если я дам пару тысяч Tomahawk вашим противникам?" Я это сказал ему, сказал именно так. Эта идея ему не понравилась", - сказал Трамп.

В то же время, по словам Трампа, Tomahawk - эффективное оружие, и, хотя США располагают большими запасами этих ракет, страна сама нуждается в них.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вопрос о поставках Киеву ракет Tomahawk будет обсужден в ходе предстоящей встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским с учетом прошедшего телефонного разговора американского и российского лидеров.

"Трамп упомянул, что завтра встречается с Зеленским, и сказал также, что в ходе контакта с Зеленским, естественно, учтет соображения, которые были высказаны президентом России в ходе сегодняшнего телефонного разговора", - сказал Ушаков журналистам.

Тем временем, СМИ сообщают, что Зеленский уже прибыл в Вашингтон.

