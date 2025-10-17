Поиск

CNN сообщает, что Трамп еще не решил, передавать ли Tomahawk Украине
Фото: David Ramos/Getty Images

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пока не определился, имеет ли смысл передавать крылатые ракеты Tomahawk Украине, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их словам, в недавнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным Трамп не исключил возможность отправки Украине крылатых ракет Tomahawk. О том, что эта тема обсуждалась, говорил и сам Трамп, и помощник президента Путина Юрий Ушаков.

Два других источника CNN сообщили, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября Трамп также не планировал давать твердое обещание о поставках этих потенциально меняющих игру американских ракет.

Телеканал утверждает, что Трамп может принять решение о поставках в любой момент, как сочтет его нужным. По данным CNN, администрация США "уже подготовила план возможных поставок и ждет распоряжения президента".

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты нуждаются в ракетах Tomahawk для обеспечения собственной безопасности. "Томагавки" нужны и для самих США. Да, у нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощить (их запас - ИФ) в интересах нашей страны", - сказал он, отвечая в Вашингтоне на вопрос журналиста о предполагаемых поставках ракет Украине.

Также Трамп сказал, что в разговоре Путиным затрагивалась тема ракет Tomahawk, Путину не понравилась идея поставок этого оружия Украине. "Я в самом деле сказал: "Вы не возражаете, если я дам пару тысяч Tomahawk вашим противникам?" Я это сказал ему, сказал именно так. Эта идея ему не понравилась", - сказал Трамп.

Tomahawk - американская дозвуковая высокоточная многоцелевая крылатая ракета. Разрабатывалась с 1972 - 1980 годах, проходила испытание в 1980 - 1983 годах, принята на вооружение ВС США в 1983 году. С того момента произведено более 7,3 тысячи единиц. Может запускаться с земли, воздуха, кораблей и подводных лодок. Способна лететь на высоте 30 - 50 м, с огибанием рельефа местности, на скорости максимум 920 км/ч. Дальность полета - в различных модификациях от 870 до 2,5 тыс. км; для модели Block Vb она засекречена. Может наводиться по активному радиолокационному самонаведению, GPS, инерциальной навигации, системе коррекции траектории крылатых ракет ТЕРКОМ, цифровой системе наведения DSMAC.

Обычно боеголовки ракет снаряжают взрывчаткой эквивалентной 180 кг тротила; есть версии с кассетными боеприпасами, а также секретная модель, которая разбрасывает канистры с углеродными нитями: такие волокна, попав на линии электропередач должны устраивать короткое замыкание в электросетях. Кроме того, на Tomahawk можно устанавливать ядерный боезаряд.

В 2024 году Пентагон представил пусковую установку Typhon, с которую можно запускать Tomahawk и противокорабельные ракеты, всего четыре единицы. В середине октября 2025 года компания Oshkosh Defense представила мобильную пусковую установку X-MAV с возможностью автономного пуска, которая может оснащаться сразу четырьмя крылатыми ракетами Tomahawk.

Ракеты использовались в войне Персидском заливе в 1991 году, в операции НАТО против Югославии в 1999 году, во время вторжения в Ирак в 2003 году и интервенции в Ливии в 2011 году, при ударах по Сирии в 2017 и 2018 годах, по Ирану в 2025 году.

Кроме США, ракеты стоят на вооружении Британии, Австралии, Нидерландов, их намерена приобрести Япония.

Дональд Трамп США Юрий Ушаков Украина Владимир Зеленский Владимир Путин Tomahawk
