У Кремля пока нет деталей формата саммита РФ-США в Венгрии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что пока нет деталей формата планируемого российско-американского саммита в Венгрии по урегулированию на Украине.

"Пока никаких деталей (формата встречи в Венгрии) нет, понимания нет. Предстоит еще сделать много домашней работы - предстоит поработать и по линии внешнеполитических ведомств: наше министерство иностранных дел, Госдепартамент. Их работа будет сконцентрирована на том, чтобы ответить на обозначенные вами вопросы", - сказал Песков в понедельник.

Так он ответил на вопрос о возможности приглашения на саммит в Венгрии представителей Украины и Европы, о документах, которые могут быть там подписаны.