Лавров обсудил с Сийярто подготовку мероприятий российско-американского диалога

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне провел телефонный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто, заявили в МИД России.

"Обсуждена подготовка мероприятий российско-американского диалога, согласованных в ходе состоявшихся в тот же день телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора "министры условились о продолжении плотного взаимодействия", отметили на Смоленской площади.

Накануне Трамп и Путин провели телефонный разговор. Трамп после переговоров заявил, что на предстоящей неделе страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча лидеров в Будапеште. Президент США также сказал, что его встреча с российским коллегой может состояться через пару недель.