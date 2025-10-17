В Кремле пока нет понимания логистики перелета Путина в Будапешт в случае саммита с США

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Пока непонятно, какой будет логистика перелета президента РФ Владимира Путина в Будапешт, если новый российско-американский саммит состоится в этом городе, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока, конечно, это непонятно. Пока есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Вопрос (организации саммита) начнут прорабатывать министр иностранных дел Лавров и госсекретарь Рубио. Сначала созвонятся и встретятся они, начнут обсуждать все темы, все вопросы", - добавил он.

Песков отметил, что "вопросов много". "Нужно определить переговорные команды и так далее. Все будет поэтапно, но воля президентов есть, она зафиксирована. Об этом шла речь в ходе вчерашнего телефонного разговора", - добавил представитель Кремля.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным первым предложил в качестве возможного места проведения нового российско-американского саммита Будапешт. Он отметил, что российский лидер эту идею поддержал.