Песков отметил, что позиция РФ насчет остановки войск на линии соприкосновения не меняется

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что последовательность позиции Москвы по мирному плану президента США Дональда Трампа об остановке войск РФ и Украины на нынешней линии соприкосновения для начала переговоров остается неизменной.

"Эта тема неоднократно поднималась, поднималась с разными нюансами в ходе контактов российско-американских, и российская сторона каждый раз давала ответ и ответ этот хорошо известен: последовательность позиции РФ не меняется", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в понедельник.

Касаясь того, что в прессе появилось высказывание Трампа о том, что он предлагает в качестве первого шага для начала полномасштабных мирных переговоров по украинскому урегулированию прекращение огня по всей линии соприкосновения и остановку войск на их нынешних позициях, представитель Кремля отметил: "Ну, это газетное сообщение, в целом много было заявлений на этот счет".