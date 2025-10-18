Трамп призвал и Украину, и Россию "остановиться там, где они находятся"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал и российского президента Владимира Путина, и украинского лидера Владимира Зеленского прекратить конфликт на Украине

"Встреча с Зеленским была очень интересной и радушной, но я сказал ему, так же как я настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пришло время заключить соглашение!" - написал Трамп в соцести Truth Social.

"Им следует остановиться там, где они находятся. Пусть они оба объявляют о победе, дайте истории рассудить!" - добавил американский президент.

Трамп повторил, что конфликт на Украине не случился бы, если в тот момент на посту президента США был он.