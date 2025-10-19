Трамп на встрече с Зеленским убеждал согласиться на уступки РФ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским убеждал его пойти на уступки для прекращения конфликта с Россией, сообщает в воскресенье Financial Times со ссылкой на источники.

"В ходе непростой встречи в пятницу в Белом доме Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского принять российские условия для завершения конфликта", - пишет газета. По ее данным, Трамп говорил Зеленскому, что в противном случае Россия может "уничтожить Украину".

По словам одного из источников, Трамп заявил, что Украина проигрывает вооруженный конфликт, и "если Путин этого захочет, он вас уничтожит".

Как сообщили собеседники издания, встреча множество раз "доходила до словесной перепалки", а Трамп "все время ругался".

В статье говорится, что Трамп, в частности, призывал Киев согласиться на передачу всего Донбасса России. Также в какой-то момент он отшвырнул карты зон боевых действий, пояснив, что ему надоело их рассматривать.

"Вот эта красная линия - я даже не знаю места, по которым она проходит. Я там никогда не был", - привел источник газеты слова американского президента.

По информации Financial Times, говоря о российской экономике, Трамп заявил, что "с ней все хорошо".

В статье подчеркивается, что в Белом доме не комментировали полученные газетой данные.