В случае непубличного признания компании ЭЗО ее владельца будут об этом информировать

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Компании будут обязаны извещать владельцев о включении в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), если это происходит непубличным актом правительства. Соответствующий проект порядка подготовило Минэкономразвития, сообщил источник "Интерфакса".

Его разработка потребовалась в связи с принятием летом 2025 года закона, наделившего правительство полномочием по ограничению доступа к данным о включении компаний в перечень ЭЗО. По действующей редакции 470-ФЗ, "условия и порядок доступа к указанным сведениям" определяет правительство.

Сейчас в правительственном перечне ЭЗО 20 организаций. Такой статус компании позволяет российским бенефициарам через суд получить их акции или доли в них в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

Минэкономразвития предлагает скорректировать постановление правительства от 1 ноября 2023 года № 1836, которое регламентирует порядок принятия решения о наделении компании статусом ЭЗО. По словам источника "Интерфакса", Минфин и Минюст согласовали проект.

Согласно предлагаемым изменениям, профильное для компании министерство будет обязано в течение 7 рабочих дней уведомить ее об ограничении доступа к данным о включении в перечень ЭЗО. Аналогичные сведения компания будет обязана предоставить топ-менеджменту, акционерам или участникам, а также косвенным держателям ценных бумаг или долей ЭЗО через ИХК, в которых у них не менее 50%, или в случае, когда у них не менее 30%, при условии, что на последнем собрании высшего органа управления ИХК они могли определять его решения.

Извещение владельцев ЭЗО требуется в связи с тем, что действующее регулирование обязывает бенефициаров - резидентов РФ перейти на прямое владение компаниями, исключив из цепочки ИХК. За игнорирование этой обязанности им грозит административный штраф: для физлиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тыся рублей, для юрлиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. Перейти на прямое владение бенефициары должны до окончания срока приостановки корпоративных прав ИХК.