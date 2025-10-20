Поиск

В случае непубличного признания компании ЭЗО ее владельца будут об этом информировать

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Компании будут обязаны извещать владельцев о включении в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), если это происходит непубличным актом правительства. Соответствующий проект порядка подготовило Минэкономразвития, сообщил источник "Интерфакса".

Его разработка потребовалась в связи с принятием летом 2025 года закона, наделившего правительство полномочием по ограничению доступа к данным о включении компаний в перечень ЭЗО. По действующей редакции 470-ФЗ, "условия и порядок доступа к указанным сведениям" определяет правительство.

Сейчас в правительственном перечне ЭЗО 20 организаций. Такой статус компании позволяет российским бенефициарам через суд получить их акции или доли в них в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

Минэкономразвития предлагает скорректировать постановление правительства от 1 ноября 2023 года № 1836, которое регламентирует порядок принятия решения о наделении компании статусом ЭЗО. По словам источника "Интерфакса", Минфин и Минюст согласовали проект.

Согласно предлагаемым изменениям, профильное для компании министерство будет обязано в течение 7 рабочих дней уведомить ее об ограничении доступа к данным о включении в перечень ЭЗО. Аналогичные сведения компания будет обязана предоставить топ-менеджменту, акционерам или участникам, а также косвенным держателям ценных бумаг или долей ЭЗО через ИХК, в которых у них не менее 50%, или в случае, когда у них не менее 30%, при условии, что на последнем собрании высшего органа управления ИХК они могли определять его решения.

Извещение владельцев ЭЗО требуется в связи с тем, что действующее регулирование обязывает бенефициаров - резидентов РФ перейти на прямое владение компаниями, исключив из цепочки ИХК. За игнорирование этой обязанности им грозит административный штраф: для физлиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тыся рублей, для юрлиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. Перейти на прямое владение бенефициары должны до окончания срока приостановки корпоративных прав ИХК.

Минфин Минэкономразвития Минюст правительство ИХК ЭЗО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Госдуму внесен законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории

В Госдуму внесен законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

В Кисловодске создадут оперативный штаб из-за проблем с теплоснабжением

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Росздравнадзор отметил рост числа обращений об обеспечении лекарствами

Росздравнадзор отметил рост числа обращений об обеспечении лекарствами

Штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону составят до 200 тысяч рублей

Штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону составят до 200 тысяч рублей

В Крыму увеличили лимит на продажу топлива на АЗС до 30 литров на человека

В Крыму увеличили лимит на продажу топлива на АЗС до 30 литров на человека
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7395 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });