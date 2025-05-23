Правительство получит право закрывать информацию о расширении списка ЭЗО

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по собственности подготовил ко второму чтению законопроект, по которому правительство сможет ограничивать доступ к информации о включении компаний в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).

"Доступ к сведениям о включении хозяйственного общества в перечень экономически значимых организаций может быть ограничен решением правительства Российской Федерации. В этом случае условия и порядок доступа к указанным сведениям определяются правительством Российской Федерации", - говорится в законопроекте.

Изменения предлагается внести в закон 470-ФЗ "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями".

22 мая о наличии такой инициативы сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов.

Сейчас в правительственном перечне ЭЗО 19 организаций. Статус такой организации позволяет российским бенефициарам через суд получить их акции или доли в них в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.