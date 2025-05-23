Бенефициарам ЭЗО дадут больше времени на переход на прямое владение

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Бенефициары экономически значимых организаций (ЭЗО), косвенно владеющие их долями и акциями через иностранные холдинговые структуры (ИХК), смогут вступить в прямое владение до истечения срока приостановки корпоративных прав ИХК, говорится в законопроекте, который комитет Госдумы по собственности подготовил ко второму чтению.

Закон 470-ФЗ, которым было введено понятие ЭЗО, отводит российским бенефициарам три месяца для перехода на прямое владение их акциями или долями. Срок отсчитывается с момента получения извещения о решении суда о приостановке корпоративных прав ИХК в ЭЗО. За игнорирование этой обязанности им грозит административный штраф: для физлиц от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Подготовленный ко второму чтению законопроект значительно увеличивает срок на "спрямление" владения ЭЗО для российских бенефициаров, которые косвенно приобрели доли, акции ЭЗО "на любом законном основании" в соответствии с законом "О валютном регулировании и валютном контроле".

Аналогичное продление сроков предусматривается и для лиц, которые не являются гражданами или резидентами РФ, если они не являются гражданами и резидентами недружественных стран. По действующим правилам они вправе перейти на прямое владение ЭЗО в течении 4 месяцев с даты вынесения решения судом о приостановке корпоративных прав ИХК в ЭЗО.

Согласно проекту, действие такого правила будет распространяться на правоотношения, возникшие с 4 сентября 2023 года.

Сейчас в правительственном перечне ЭЗО 19 организаций.