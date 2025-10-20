Поиск

Дума рассмотрит ратификацию договора с Венесуэлой о стратегическом партнерстве 21 октября

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Госдума рассмотрит 21 октября законопроект о ратификации договора между Россией и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, сообщил через пресс-службу Думы спикер палаты Вячеслав Володин после заседания Совета Думы.

Документ был подписан 7 мая 2025 года после переговоров президентов Владимира Путина и Николаса Мадуро. Договор расширяет взаимодействие двух стран в политической и экономической сферах, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

Как отмечал ранее Володин, подписанный "договор выводит российско-венесуэльские отношения на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления двустороннего сотрудничества".

