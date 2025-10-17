ГД ратифицирует в приоритетном порядке договор между РФ и Венесуэлой о партнерстве

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о приоритетности законопроекта о ратификации договора между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

"Государственная дума обсудит законопроект в приоритетном порядке", - приводит пресс-служба нижней палаты парламента в пятницу слова Володина.

По его словам, подписанный "договор выводит российско-венесуэльские отношения на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления двустороннего сотрудничества".

"Важно, что в соглашении уделено внимание необходимости контактов между законодательными органами, созданию условий для обмена опытом законотворческой деятельности и правоприменения. Со своей стороны продолжим работать с нашими коллегами для реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств", - отметил Володин.

Также сообщается, что председатель Госдумы направил соответствующий законопроект о ратификации договора между РФ и Венесуэлой в профильный комитет по международным делам.

Договор был подписан 7 мая 2025 года по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Договор расширяет взаимодействие двух стран в политической и экономической сферах, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

Парламент Венесуэлы уже ратифицировал соглашение.