Поиск

Договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы внесен в Думу на ратификацию

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму на ратификацию внесен проект договор между РФ и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Соответствующий документ (1042824-8) размещен в четверг в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

В миреТрамп подтвердил, что санкционировал проведение ЦРУ тайных операций против властей ВенесуэлыЧитать подробнее

Речь идет о договоре, подписанном в Москве 7 мая 2025 года.

Договором предусматривается, что стороны укрепляют равноправное доверительное партнерство и стратегическое сотрудничество, поддерживая регулярный и тесный политико-дипломатический диалог, а также расширяя действующие и создавая новые механизмы координации по всему спектру двусторонней повестки дня, актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

В статье 3 договора, опубликованного в составе пакета документов, предусматривается, что стороны "решительно выступают против односторонних принудительных и ограничительных мер (санкций), в том числе экстерриториального характера, которые представляют собой нарушение Устава ООН и других общепризнанных норм и принципов международного права, проявление неоколониализма, инструмент давления, экономического удушения и расшатывания внутриполитической стабильности суверенных государств".

В миреНобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине МачадоНобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине МачадоЧитать подробнее

В статье 4 указывается, что стороны предпринимают "солидарные усилия в целях борьбы с наследием и фальсификацией истории колониализма, обличения расизма, геноцида и других преступлений, совершенных, в том числе, против народов Латинской Америки, и недопущения неоколониальных проявлений в межгосударственных отношениях".

Статья 10 договора предусматривает, что РФ и Венесуэла "сотрудничают в энергетической сфере по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, находящихся в эксплуатации у совместных предприятий, и снижение их нагрузки на окружающую среду за счет применения передовых технологий добычи, расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе". Стороны также развивают взаимодействие в сфере электроэнергетики путем реализации совместных проектов по модернизации и расширению электрогенерирующих мощностей и инфраструктуры передачи и распределения электроэнергии, указывается в документе.

Согласно статье 12 договора , стороны способствуют формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры.

Госдума РФ Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков сообщил, что тема военных баз РФ в Сирии была в повестке встречи Путина и аш-Шараа

Прокуроры пресекли попытку вывода 18,5 млрд рублей из ГК "Домодедово"

Прокуроры пресекли попытку вывода 18,5 млрд рублей из ГК "Домодедово"

В Волгоградской области потушили пожар на подстанции после падения обломков БПЛА

Путин подписал закон об упрощении условий назначения уголовного наказания иноагентам

Путин подписал закон об упрощении условий назначения уголовного наказания иноагентам

РФ уже собрала 132 млн т зерна

РФ уже собрала 132 млн т зерна
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7371 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2462 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });