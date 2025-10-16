Договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы внесен в Думу на ратификацию

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму на ратификацию внесен проект договор между РФ и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Соответствующий документ (1042824-8) размещен в четверг в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Речь идет о договоре, подписанном в Москве 7 мая 2025 года.

Договором предусматривается, что стороны укрепляют равноправное доверительное партнерство и стратегическое сотрудничество, поддерживая регулярный и тесный политико-дипломатический диалог, а также расширяя действующие и создавая новые механизмы координации по всему спектру двусторонней повестки дня, актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

В статье 3 договора, опубликованного в составе пакета документов, предусматривается, что стороны "решительно выступают против односторонних принудительных и ограничительных мер (санкций), в том числе экстерриториального характера, которые представляют собой нарушение Устава ООН и других общепризнанных норм и принципов международного права, проявление неоколониализма, инструмент давления, экономического удушения и расшатывания внутриполитической стабильности суверенных государств".

В статье 4 указывается, что стороны предпринимают "солидарные усилия в целях борьбы с наследием и фальсификацией истории колониализма, обличения расизма, геноцида и других преступлений, совершенных, в том числе, против народов Латинской Америки, и недопущения неоколониальных проявлений в межгосударственных отношениях".

Статья 10 договора предусматривает, что РФ и Венесуэла "сотрудничают в энергетической сфере по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, находящихся в эксплуатации у совместных предприятий, и снижение их нагрузки на окружающую среду за счет применения передовых технологий добычи, расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе". Стороны также развивают взаимодействие в сфере электроэнергетики путем реализации совместных проектов по модернизации и расширению электрогенерирующих мощностей и инфраструктуры передачи и распределения электроэнергии, указывается в документе.

Согласно статье 12 договора , стороны способствуют формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры.