Россия внимательно отслеживает натовские учения по ядерному сдерживани

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские военные внимательно следят за учениями НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon и принимают соответствующие меры в рамках подготовки своего потенциала, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Подобные учения всегда находятся в центре внимания наших военных, они внимательно отслеживают такие учения. Разумеется, тщательно анализируются сюжет и замыслы таких учений. Конечно, в плане подготовки нашего потенциала принимаются соответствующие меры", - сказал он журналистам.