НАТО начнет 13 октября ежегодные учения по ядерному сдерживанию

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале 13 октября ежегодных учений Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию Steadfast Noon ("Стойкий полдень").

"Важно отметить, что эти учения проводятся ежегодно. Это ежегодная подготовка, и она регулярна. И нам необходимо это сделать, потому что это поможет нам обеспечить максимальную надёжность, безопасность и эффективность нашего ядерного сдерживания", - заявил глава НАТО в опубликованном в пятницу видеосообщении.

"Это также чётко даёт понять любому потенциальному противнику, что мы будем и сможем защищать всех союзников от любых угроз", - добавил Рютте.

НАТО Марк Рютте
