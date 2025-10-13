НАТО проведет двухнедельные учения по ядерному сдерживанию

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В понедельник стартуют ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon ("Стойкий полдень").

"Важно отметить, что эти учения проводятся ежегодно. Это ежегодная подготовка, и она регулярна. И нам необходимо это сделать, потому что это поможет нам обеспечить максимальную надежность, безопасность и эффективность нашего ядерного сдерживания", - заявил глава альянса Марк Рютте в видеообращении, опубликованном в минувшую пятницу.

"Это также четко дает понять любому потенциальному противнику, что мы будем и сможем защищать всех союзников от любых угроз", - добавил Рютте.

Французское издание 20 minutes приводит слова директора НАТО по ядерной политике Джима Стоукса о том, что учения "не направлены против какой-либо страны и не связаны с каким-либо реальным событием".

Учения начнутся с брифингов для личного состава в понедельник. По словам полковника Дэниела Банча, начальника управления ядерных операций НАТО в штабе верховного главнокомандования объединенных вооруженных сил альянса в Европе, полеты начнутся на следующий день.

Учения пройдут в районе Северного моря на северо-западе Европы и продлятся две недели. В них будет задействовано 2 тыс. военнослужащих и 71 самолет из 14 государств-членов Североатлантического альянса.

США будут представлены четырьмя истребителями F-35 двойного назначения, способными нести как обычное, так и ядерное оружие. Германия направила три самолета двойного назначения Tornado, Польша - три F-16, Финляндия - четыре F-18, Швеция - истребители Gripen. Кроме того, будут задействованы самолеты радиоэлектронной борьбы, разведки, управления и контроля, а также самолеты-заправщики.

Авиабаза Волкель в Нидерландах станет основным местом базирования. На авиабазах Лейкенхит в Великобритании и Кляйне-Брогель в Бельгии будут размещены вспомогательные элементы, а большой контингент сил поддержки для ядерных операций будет базироваться на базе истребительного авиакрыла Скридструп в Дании.