Минфин 22 октября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26250 и 26252

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов сообщило, что 22 октября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26250 и ОФЗ-ПД серии 26252 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Облигации серии 26250 с погашением 10 июня 2037 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 24 декабря 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 59,84 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Облигации серии 26252 с погашением 12 октября 2033 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 22 апреля 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 0% годовых (1-й купон - 62,33 рубля на облигацию и 2-16-й купоны - 62,33 рубля на облигацию).

