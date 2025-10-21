Поиск

Минимальный балл ЕГЭ по химии, биологии, физике, информатике, истории и инязу увеличат

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минобрнауки предлагает изменить минимальное количество баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, биологии, физике, информатике, истории, иностранному языку в 2026-2027 учебном году ради улучшения качества образования.

Проект приказа министерства "Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена (...) на 2026/27 учебный год" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Минимальное количество баллов ЕГЭ по химии, биологии повышено с 39 до 40 баллов по сравнению с 2025/26 учебным годом, по физике - с 39 до 41 балла, по информатике - с 44 до 46 баллов, по истории - с 36 до 40 баллов, по иностранному языку - с 30 до 40 баллов", - говорится в пояснительной записке к приказу.

Минимальное количество баллов ЕГЭ изменят, чтобы повысить качество образования, в том числе получаемого по договорам об оказании платных образовательных услуг. "Значения минимальных баллов ЕГЭ установлены по итогам анализа приемной кампании 2025/26 учебного года. Предлагаемые изменения затронут около 1% поступающих", - отметили в министерстве.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку (40 баллов), математике профильного уровня (40 баллов), географии (40 баллов), обществознанию (45 баллов), литературе (40 баллов) сохранено на уровне, который был установлен на 2025/26 учебный год.

Минобрнауки устанавливает минимальные баллы для поступления в образовательные организации, находящиеся в ведении министерства. Это количество баллов, которое нужно набрать, чтобы экзамен считался сданным.

Минобрнауки ЕГЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Введение виз в Черногории переориентирует российских туристов на Турцию

"Аэрофлот" заявил о рисках удорожания билетов из-за роста аэропортовых расходов

"Аэрофлот" заявил о рисках удорожания билетов из-за роста аэропортовых расходов

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

Законопроект о призыве на военную службу в течение года принят во втором чтении

Лавров и Рубио договорились продолжать телефонные контакты

Лавров и Рубио договорились продолжать телефонные контакты

Госдума приняла закон о корректировке федерального бюджета на 2025 год

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси

В Петербурге после провала грунта проверили тоннели метро

В Петербурге после провала грунта проверили тоннели метро
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7401 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2469 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });