Минимальный балл ЕГЭ по химии, биологии, физике, информатике, истории и инязу увеличат

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минобрнауки предлагает изменить минимальное количество баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, биологии, физике, информатике, истории, иностранному языку в 2026-2027 учебном году ради улучшения качества образования.

Проект приказа министерства "Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена (...) на 2026/27 учебный год" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Минимальное количество баллов ЕГЭ по химии, биологии повышено с 39 до 40 баллов по сравнению с 2025/26 учебным годом, по физике - с 39 до 41 балла, по информатике - с 44 до 46 баллов, по истории - с 36 до 40 баллов, по иностранному языку - с 30 до 40 баллов", - говорится в пояснительной записке к приказу.

Минимальное количество баллов ЕГЭ изменят, чтобы повысить качество образования, в том числе получаемого по договорам об оказании платных образовательных услуг. "Значения минимальных баллов ЕГЭ установлены по итогам анализа приемной кампании 2025/26 учебного года. Предлагаемые изменения затронут около 1% поступающих", - отметили в министерстве.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку (40 баллов), математике профильного уровня (40 баллов), географии (40 баллов), обществознанию (45 баллов), литературе (40 баллов) сохранено на уровне, который был установлен на 2025/26 учебный год.

Минобрнауки устанавливает минимальные баллы для поступления в образовательные организации, находящиеся в ведении министерства. Это количество баллов, которое нужно набрать, чтобы экзамен считался сданным.