Оренбургский ГПЗ начал прием газа с Карачаганака, добычу восстановят в ближайшее время

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ) после инцидента с БПЛА возобновил прием газа с месторождения Карачаганак, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Начали прием газа, по-моему 200 тыс. часовых (расходов - ИФ), потихоньку восстановим, вроде все в порядке. Добычу тоже будем восстанавливать", - сказал Аккенженов журналистам в среду.

Как сообщалось, 19 октября 2025 года на Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация вследствие атаки БПЛА, завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак.

По заявлениям Минэнерго Казахстана, газоснабжение республики не было затронуто. Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме, без каких-либо ограничений.

Рано утром в воскресенье губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил об атаке БПЛА на газовый завод, в результате которой была частично повреждена инфраструктура и началось возгорание в цехе.

"Газпром" и "КазМунайГаз" с 2002 года сотрудничают в рамках совместного коммерческого предприятия "КазРосГаз": это СП создано на паритетной основе для покупки газа Карачаганакского месторождения, его переработки на Оренбургском ГПЗ и продажи потребителям Казахстана и России.

Долгосрочный договор купли-продажи газа с Карачаганакского месторождения подписан между Karachaganak Petroleum Operating BV и "КазРосГазом" в 2007 году, в 2015 году он был продлен до 2038 года (в объеме до 9 млрд кубометров в год).

Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти там составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн.

Оренбургский ГПЗ Оренбургская область Казахстан Карачаганак газ
