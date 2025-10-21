В Казахстане ждут последствий для экономики страны от атаки на Оренбургский ГПЗ

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Ограничения добычи на месторождении Карачаганак и сокращение поставок казахстанского газа на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ) неизбежно окажут экономическое влияние на страну, сказал журналистам министр энергетики Ерлан Аккенженов.

"9 тысяч тонн - это все-таки ограничения есть, это значит недопоставлен экспорт. Плюс еще на сегодняшний момент есть ограничения по приемке (сырого - ИФ) казахстанского газа на ОГПЗ. Естественно, этот газ (товарный газ - ИФ) мы получаем из России. Поэтому определенное экономическое влияние есть", - сказал глава Минэнерго.

"На сегодняшний момент ограничения от 8,5 до 9 тысяч тонн это по жидким углеводородам. Существует ограничение. Надеемся что в ближайшее время в течение 3 дней эти ограничения снимутся", - сказал также Аккенженов.

19 октября 2025 года на Оренбургском газоперерабатывающем заводе после атаки БПЛА произошла аварийная ситуация, завод прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак.

По заявлениям Минэнерго Казахстана, газоснабжение республики не было затронуто. Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме, без каких-либо ограничений.

"Газпром" и "КазМунайГаз" с 2002 года сотрудничают в рамках совместного коммерческого предприятия "КазРосГаз": это СП создано на паритетной основе для покупки газа Карачаганакского месторождения, его переработки на Оренбургском ГПЗ и продажи потребителям Казахстана и России.

Долгосрочный договор купли-продажи газа с Карачаганакского месторождения подписан между Karachaganak Petroleum Operating BV и "КазРосГазом" в 2007 году, в 2015 году продлен до 2038 года (в объеме до 9 млрд кубометров в год).

Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн кубометров.