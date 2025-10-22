Путин не будет лично участвовать в ноябрьском саммите G20 в ЮАР

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не будет принимать личное участие в ноябрьском саммите "группы двадцати" в ЮАР, но Россия будет на достойном уровне представлена на этом мероприятии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин не примет лично участие, но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне, и мы своевременно вас проинформируем, кто это будет", - сказал Песков в среду журналистам.