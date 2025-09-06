Президент США не поедет на ноябрьский саммит G20 в ЮАР

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не примет участие в саммите G20 2025 года в ЮАР.

"В этом году саммит в ЮАР, я не поеду туда. Там будет Джей Ди (вице-президент США Джей Ди Вэнс - ИФ)", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Саммит пройдет в Йоханнесбурге 22-23 ноября.

Трамп в последние месяцы неоднократно критиковал руководство ЮАР. В частности, по его мнению, в ЮАР предпринимают недостаточно усилий для обеспечения безопасности белого населения.