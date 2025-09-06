Саммит G20 в 2026 году пройдет в Майами

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Саммит G20 2026 года состоится в Майами (штат Флорида), заявил президент США Дональд Трамп.

"Саммит 2026 года состоится в красивейшем городе Майами", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп отметил, что министр финансов США Скотт Бессент работает над подготовкой повестки для этого саммита.

При этом телеканал CBS отмечает, что саммит планируется провести в принадлежащем Трампу гольф-клубе близ Майами.

По данным американских СМИ, саммит запланирован на 14-15 декабря 2026 года.

При этом планируется, что гольф-клуб сам оплатит организацию мероприятия и не получит прибыли за его проведение от Госдепа и властей других стран.

Отвечая на вопрос журналистов о том, примет ли РФ участие в саммите, Трамп сообщил, что обдумает этот вопрос.