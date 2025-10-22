Минздрав Бурятии сообщил о стабилизации ситуации с массовым отравлением в регионе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Новые пациенты с признаками отравления после употребления готовой продукции из сети магазинов в Бурятии поступают к медикам в более удовлетворительном состоянии, чем первые пострадавшие, ситуация после массового отравления стабилизируется, сообщила глава Минздрава республики Евгения Лудупова.

"Рада сообщить, что ситуация по вспышке острой кишечной инфекции в Бурятии стабилизируется - завтра начнем выписывать первых вылечившихся от кишечной инфекции, также замедляется прирост заболевших. (...) Сейчас идет регистрация новых случаев в более легкой форме, пациенты с тяжелыми симптомами не поступают", - написала министр в своем телеграм-канале.

Глава Минздрава республики отметила, что продолжается работа всех медицинских служб в усиленном режиме. Поликлиники города продолжают вести наблюдение за амбулаторными больными и контактными лицами.

В инфекционной больнице развернуто 120 коек для госпитализации пациентов с острой кишечной инфекцией, имеется необходимый запас лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, средств для лабораторных исследований.

Как сообщалось, предварительно установлено, что все заболевшие употребляли готовую пищевую продукцию производства местной компании "Восток", приобретенную в различных магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ.

Работа цеха и реализация 6,4 тонн продукции приостановлены. В цехе готовой продукции ООО "Восток", по информации Роспотребнадзора, выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Первые пациенты начали поступать в минувшую субботу вечером. С начала недели их количество увеличилось с 89 до 145 человек. В республиканской клинической инфекционной больнице получают стационарное лечение 76 человек, из них 47 детей. Состояние больных с положительной динамикой.

Обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) предъявлено заведующей производством цеха готовой пищевой продукции. Женщина находится под домашним арестом.