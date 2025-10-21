Обвиняемая по делу о массовом отравлении в Бурятии отправлена под домашний арест

Количество пострадавших увеличилось до 121 человека

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Суд избрал меру пресечения заведующей производством цеха готовой пищевой продукции по уголовному делу об отравлении более 100 граждан, сообщает региональное следственное управление СКР.

"По уголовному делу о массовом отравлении граждан в отношении обвиняемой - заведующей производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Ранее женщина была задержана по обвинению по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В республиканском управлении Роспотребнадзора "Интерфаксу" уточнили, что количество пострадавших увеличилось с 89 до 121 человека, из них 66 – дети. В больницах находится 67 пострадавших, в том числе 40 детей.

"В реанимации на данный момент пострадавших нет, пациент, который там находился, переведен в общее отделение. У пострадавших наблюдается положительная динамика", - сообщили "Интерфаксу" в региональном Минздраве.

Как сообщалось, предварительно установлено, что все заболевшие употребляли готовую пищевую продукцию производства местной компании "Восток", приобретенную в различных магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ.

Работа цеха и реализация 6,4 тонн продукции приостановлены. В цехе готовой продукции ООО "Восток", по информации Роспотребнадзора, выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.