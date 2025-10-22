Поиск

Сенаторы одобрили новые штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о повышении штрафов за необеспечение готовности к отопительному сезону.

Закон предусматривает, что неустранение руководством муниципальных образований нарушений при подготовке к отопительному сезону в установленные сроки повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей.

Для теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, а также для владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, предусмотрены штрафы: для должностных лиц в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей; для юридических лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы закон вводит и для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, и лиц, с которыми собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания соответствующих услуг. Для граждан в этих случаях штраф составит 500 рублей.

Закон, кроме того, в статье 9.24 КоАП повышает до 15-30 тысяч рублей штрафы за нарушение законодательства о теплоснабжении. В частности за ненаправление в срок проекта схемы теплоснабжения или проекта; неразмещение в установленные сроки информации о месте проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения; неисполнение должностным лицом органа местного самоуправления в срок решения, принятого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, по результатам рассмотрения разногласий. Сейчас штраф составляет от пяти тысяч до 10 тысяч рублей.

Повторное совершение таких административных правонарушений будет наказывать штрафом от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от одного года до двух лет, предусматривает закон.

