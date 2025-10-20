Поиск

Штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону составят до 200 тысяч рублей

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, предлагающие повысить штрафы за необеспечение готовности к отопительному сезону.

Поправки, внесенные ко второму чтению правительственного законопроекта № 1005197-8, предполагают, что неустранение руководством муниципальных образований нарушений при подготовке к отопительному сезону в установленные сроки влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей.

Для теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, а также для владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, предусмотрены штрафы: для должностных лиц в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей; для юридических лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы предлагается ввести и для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, и лиц, с которыми собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания соответствующих услуг. Для граждан в этих случаях штраф составит 500 рублей.

Поправки, кроме того, предлагают в статье 9.24 КоАП повысить до 15-30 тысяч рублей штрафы за нарушение законодательства о теплоснабжении. В частности, за ненаправление в срок проекта схемы теплоснабжения или проекта; неразмещение в установленные сроки информации о месте проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения; неисполнение должностным лицом органа местного самоуправления в срок решения, принятого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, по результатам рассмотрения разногласий. Сейчас штраф составляет от пяти тысяч до 10 тысяч рублей.

За повторное совершение таких административных правонарушений предлагается наказывать штрафом от 50 тысяч до 200 тысяч рублей (сейчас от 30 до 50 тысяч рублей).

Госдума
