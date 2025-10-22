Поиск

Путин провел тренировку по управлению стратегическими ядерными силами

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющей.

В начале мероприятия министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что "проводится тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами", и попросил начальника Генерального штаба Валерия Герасимова доложить замысел этой тренировки.

"Сегодня у нас плановая, хочу это подчеркнуть, плановая, тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны. Давайте начнем работать", - сказал Путин, передав слово Герасимову.

"На тренировке проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчинёнными войсками (силами). Все задачи тренировки выполнены", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

